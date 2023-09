Tragedia nelle acque siciliane, sub colto da malore fatale durante immersione

Sub annegato nelle acque di San Cusumano (TP): aveva 72 anni.

Un sub è morto annegato nelle acque di San Cusumano, nel territorio di Erice Casa Santa, in provincia di Trapani.

La vittima, le cui generalità al momento non sono state divulgate, aveva 72 anni.

Sub annegato a San Cusumano

Rimane ancora da confermare la dinamica della tragedia. Secondo una prima ricostruzione, il 72enne sarebbe stato colto da malore dopo avere iniziato un’immersione e non sarebbe riuscito a tornare in superficie per chiedere aiuto.

A lanciare l’allarme è stato il sub che si trovava con la vittima. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e i soccorritori. Purtroppo, però, per il 72enne non c’è stato nulla da fare. Una squadra di sommozzatori è intervenuta per recuperare il cadavere.

Immagine di repertorio