Sud Innovation Summit, in Sicilia si punta sull’innovazione: gli appuntamenti

Il Sud Innovation Summit è un progetto ambizioso che riunisce diversi imprenditori e idee. Come nasce e quando si svolge

Per la prima volta a Messina si incontrano manager delle principali aziende tech e digital globali, associazioni, banche e autorità locali per discutere di innovazione al Sud, valorizzazione dell’imprenditoria culturale e turistica, digitalizzazione delle imprese e investimenti in sviluppo tecnologico nel Meridione. Succede il 14 e 15 settembre a Messina, per la prima edizione del Sud Innovation Summit, che ospiterà per due giorni meeting e tavoli di lavoro a cui siederanno manager e portavoce di numerose aziende tra cui LinkedIn, Airbnb, Google e PayPal, come anche Confindustria, Generali, Unicredit, Mastercard. Al centro della due giorni siciliana, tre temi principali: trasformazione digitale; cultura e turismo 3.0 e south working; a loro volta declinati in tavoli di lavoro con l’obiettivo di valorizzare e rilanciare il potenziale del territorio e del tessuto imprenditoriale in chiave di sviluppo e innovazione digitale.

Il Sud, infatti, ha tutte le potenzialità per rappresentare un hub d’innovazione per l’Italia intera: secondo le anticipazioni del rapporto Svimez 2023, ad esempio, oltre un terzo delle aziende con più di dieci addetti di questa macroregione risponde ai criteri della ‘Smart Specialization Strategy’, condizione necessaria per l’accesso ai fondi Fesr (Fondo europeo di sviluppo regionale) che finanziano progetti in ambito di ricerca e innovazione. Queste imprese assorbono circa il 44% degli addetti e sono responsabili del 78% dell’export, oltre a essere quelle che investono di più in internazionalizzazione (83%) e digitalizzazione (71%), operando in diverse filiere come quella dell’energia, dell’agroalimentare e dell’aerospazio.

Matteo Mille, Chief Marketing and Operations Officer di Microsoft Italia, tra i nomi presenti a Messina il prossimo 14 e 15 settembre, ha condiviso il suo entusiasmo: “Vi aspetto al Sud Innovation Summit, il più grande evento sulla digitalizzazione e innovazione nel Sud Italia. Al Summit parleremo di come l’intelligenza artificiale generativa stia cambiando l’ecosistema digitale italiano e di come potremmo beneficiarne tutti, collaborando e creando un ecosistema tra partner e istituzioni che sfruttino queste nuove evoluzioni digitali e queste tecnologie innovative”.

Il progetto e le ambizioni

Un incontro per concretizzare e valorizzare il potenziale del Sud Italia e che, con l’occasione, diventa anche un importante momento di supporto per una missione benefica. All’evento, infatti, come partner d’eccezione sarà presente anche Unicef, il Fondo per le Nazioni Unite per l’Infanzia. In rappresentanza dell’ente benefico, la presidente provinciale Unicef per il Comitato di Messina, Angela Rizzo Faranda. Durante il Sud Innovation Summit, infatti, grazie alle donazioni volontarie dei presenti, verrà sostenuto un importante progetto in favore della lotta alla malnutrizione infantile, che colpisce almeno 13,6 milioni di bambini sotto i 5 anni.

“La nostra azione – dichiara Angela Rizzo Faranda – è volta a prevenire, individuare e curare la malnutrizione grave, mettendo in atto una strategia efficace contro la malnutrizione infantile, tramite la somministrazione di micronutrienti per mamme e bambini e informando i genitori sulle migliori pratiche alimentari. Anche la prevenzione e la cura delle malattie rientrano a pieno titolo in questa strategia. Sono profondamente grata a questo primo e importante Sud Innovation Summit, per il grande impulso che offrirà allo sviluppo del sud e per l’impegno solidale assunto, che varcando i confini del nostro territorio giungerà ai bambini d’oltre mare e meno fortunati della terra, che ogni giorno lottano per la loro sopravvivenza e che l’Unicef protegge. Tutte le offerte donate dai partecipanti infatti saranno devolute alla campagna mondiale ‘Unicef: Lotta alla malnutrizione’”.

L’ideatore del progetto, Roberto Ruggeri

Il Sud Innovation Summit è ideato dall’imprenditore, marketing strategist e innovatore Roberto Ruggeri e realizzato in collaborazione con un team di professionisti e Italian Angels for Growth, tra i protagonisti del venture capital italiano e connettore d’eccellenza di business angels, grandi corporate e startup innovative. Con la promozione del Comune di Messina e il patrocinio, tra gli altri, di Confindustria Sicilia e Rai.