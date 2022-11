Sud, Nesci: “ulteriori 1,5 mld fondi europei per sostenere occupazione”

Le parole dell’eurodeputato di FdI- Ecr Denis Nesci sul tema dei finanziamenti europei per il rilancio del sud.

“Lo stanziamento da parte della Commissione Europea di ulteriori 1,5 mld, rispetto ai già 14 mld stanziati per il periodo 2021 – 2022 all’interno del Fondo React Eu, rappresenta sicuramente una notizia positiva”. Cosi in una nota l’eurodeputato di FdI- Ecr Denis Nesci. “Sono misure di sostegno immediate all’economia in risposta alla crisi pandemica con l’obiettivo di stabilizzare il quadro sociale ed occupazionale di una fetta importante della nazione. – sottolinea – Si tratta di risorse che dovranno essere utilizzate per finanziare l’occupazione e la formazione di donne e giovani. Questo permetterà, infatti, di mettere in atto ulteriori sgravi di oneri sociali e previdenziali per imprese e lavoratori delle sei regioni del Mezzogiorno e garantirà investimenti in materia di formazione rispetto alle competenze richieste dal mondo del lavoro”.

“Una serie di misure – conclude Nesci – rispetto alle quali tra l’altro è forte anche l’attenzione del governo centrale che sono sicuro nelle prossime settimane metterà in campo ulteriori azioni in tal senso, al fine di garantire la crescita economica e sociale del Sud del Paese”.