Sul Quotidiano di Sicilia “Le belle storie delle famiglie siciliane”

A partire da domani, verranno infatti pubblicati degli approfondimenti dedicati a quelle famiglie che, per generazioni, hanno scritto la storia dell’imprenditoria siciliana e nazionale

I percorsi dagli albori al successo delle famiglie siciliane sono di casa all’interno del Quotidiano di Sicilia e del QdS.it. Il Gruppo, infatti, ha ufficialmente registrato il marchio “Le belle storie delle famiglie siciliane” che rappresenterà un segnale unico di riconoscimento per una serie di appuntamenti che troveranno spazio su quotidiano cartaceo e online.

Famiglie che hanno scritto la storia dell’imprenditoria

A partire da domani, verranno infatti pubblicati degli approfondimenti dedicati a quelle famiglie che, per generazioni, hanno scritto la storia dell’imprenditoria siciliana e nazionale. Racconti fatti di sacrifici, idee geniali spesso viste come follie, determinazione e coraggio. Tutte con un lieto fine fatto di affermazione sul mercato, grandi soddisfazioni – anche economiche – e un pizzico di rivalsa nei confronti di chi ha scambiato una grande intuizione per una cantonata.

La storia della nostra economia

La storia della nostra economia rivivrà dunque sul QdS, raccontata dai protagonisti che l’hanno scritta con il sudore della propria fronte o da coloro i quali hanno raccolto una pesante eredità familiare e oggi cercano di migliorarsi e restare al passo con i tempi.