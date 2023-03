Suora ubriaca causa incidente e convince l’amica a prendersi la colpa: condannata

Una suora ubriaca ha causato un violento incidente con la propria autovettura e ha provato a corrompere la passeggera: il suo piano, però, è andato in fumo

Un incredibile episodio si è verificato in Polonia.

Una suora ubriaca, alla guida di una Fiat Panda, ha provocato un incidente nella città di Olsztyn, a nord di Varsavia, e, per evitare ripercussioni, ha cercato e convinto in un primo momento di corrompere la passeggera, un’infermiera, a prendersi la colpa.

L’infermiera ha poi ritrattato e incastrato la suora

Il piano della sorella, però, è andato in fumo, poichè la donna ha poi ritrattato e raccontato alla Polizia l’esatta dinamica dei fatti, spaventata dalle possibili ripercussioni penali dell’accaduto.

Alla suora, di nome Barbara M, che aveva esagerato con i bicchieri di vino prima di mettersi al volante, è stata così tolta la patente per 3 anni in quanto giudicata colpevole di guida in stato di ebbrezza, nonchè comminata una multa salata da circa 1300 euro.