Superstrada Ragusa – Catania: pioggia di soldi per il nuovo collegamento stradale

Finalmente, dopo anni di progetti e conseguenti rinvii per la realizzazione del nuovo itinerario dell’autostrada “Ragusa-Catania” sembra essere la volta buona. Il tracciato, che avrà uno sviluppo di 68,700 km e sarà realizzato prevalentemente in corrispondenza delle sedi stradali delle attuali statali 514 e 194, vedrà un investimento complessivo pari a quasi un miliardo e mezzo di euro. I finanziamenti verranno dal Piano Operativo Fondo Sviluppo e Coesione Infrastrutture 2014-2020, da risorse di Anas e, in parte, anche da fondi della Regione Siciliana POC 2014-2020.

Spazio per le imprese locali

E’ stato in mattinata, presso la sede catanese di Regione Siciliana, che si è tenuta la presentazione dei lavori del nuovo itinerario dell’autostrada “Ragusa-Catania”. Il tracciato è stato suddiviso in quattro lotti funzionali, scelta ritenuta migliore in termini di economicità e di sostenibilità ambientale. Inoltre, frazionando in porzioni più piccole, sarà possibile far partecipare alle gare d’appalto anche le imprese locali, così come prevede il nuovo codice dei contratti. Alla conferenza di questa mattina erano presenti il Ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, il Presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, il vice commissario straordinario del comune di Catania, Bernardo Campo, il sindaco di Ragusa, Giuseppe Cassì, i prefetti di Catania, Maria Carmela Librizzi, e Ragusa, Giuseppe Ranieri. Infine, per Anas, l’amministratore delegato, Aldo Isi.