Svolta nella lotta al cancro: scoperto come i tumori sfuggono al sistema immunitario

Un gruppo di ricercatori del National Cancer Center di Singapore avrebbe identificato le cellule "deboli" incapaci di difenderci dai tumori

Si potrebbe essere giunti ad una vera e propria svolta nella lotta contro il cancro.

I ricercatori del National Cancel Centre di Singapore, infatti, avrebbero identificato il meccanismo che permetterebbe alle cellule tumorali di sfuggire al rilevamento e distruzione da parte del sistema immunitario.

Ecco la cellula che non riesce a difenderci contro il cancro

Il team ha identificato all’interno dei tumori la presenza di cellule pre-metastatiche, in grado di spostarsi dall’area dove il tumore si è generato ad altre parti del corpo attraverso i linfonodi.

I ricercatori hanno notato che gran parte delle cellule CD8+, un componente chiave del sistema immunitario che cerca e uccide le cellule anormali come le cellule tumorali, di fronte al “nemico” appaiono “esaurite” e incapaci di svolgere il loro ruolo protettivo.

Ciò si verifica quando le cellule immunitarie sono state ripetutamente esposte al cancro e non sono state in grado di eliminarlo.

Tale scoperta, come detto in apertura, aprirebbe le porte allo sviluppo di nuove strategie per il trattamento dei tumori e alla cura anche di quelli più letali.