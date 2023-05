Tenta di violentarla sul treno e picchia agenti della polizia: arrestato 32enne

Il molestatore verrà giudicato in separata sede a seguito di stralcio del relativo procedimento penale.

E’ stato grazie al deciso e pronto intervento dei poliziotti che una ragazza, poco prima di giungere presso la stazione di Rosignano Solvay, in provincia di Livorno, non è stata stuprata. Seduta in una carrozza priva di passeggeri, la giovane è stata raggiunta da un uomo che, sedutole di fronte a iniziato a farle apprezzamenti spaventandola. Il tentativo di allontanarsi le è stato impedito dal malintenzionato. Si tratta di un nigeriano di 32 anni. L’uomo prima le ha sbarrato il passaggio con le gambe per poi allungare la mano appoggiandola sulla coscia della malcapitata. Da lì il tentativo di giungere fino alle sue parti intime.

La colluttazione

La reazione decisa della ragazza le ha consentito di divincolarsi e richiedere l’aiuto. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia. Una volta individuato il nigeriano, hanno faticato non poco al momento di accompagnarlo in commissariato, dal momento che l’uomo ha cominciato ad opporre resistenza fino ad arrivare a una vera e propria colluttazione. Scontro a seguito del quale gli agenti hanno riportato ferite guaribili in 7 giorni. Per il violentatore guai in vista con la giustizia: verrà giudicato in separata sede a seguito di stralcio del relativo procedimento penale.