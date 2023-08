Shock in viale Moncada, tenta di strangolare la madre anziana in strada

Un grave episodio di violenza in famiglia a Catania: ecco cosa è accaduto.

Ieri mattina il personale delle Volanti si è recato in viale Moncada a Catania, dove era stata segnalata la presenza di uomo che tentava di strangolare una donna, nello specifico la madre.

Dell’aggressore era stata fornita una ben dettagliata descrizione. Ecco il resoconto dell’intervento degli agenti.

Tenta di strangolare la madre in viale Moncada

Giunti sul posto, gli agenti operanti hanno appreso che l’aggressore stava salendo su un autobus di linea AMT e, grazie alle descrizioni ricevute poco prima, gli agenti hanno fermato l’autobus e individuato la persona segnalata, un noto pregiudicato, anche per reati specifici, fatto scendere dal mezzo.

Le fasi successive dell’intervento hanno permesso di individuare anche la vittima dell’aggressione, madre della persona fermata. Le motivazioni dell’aggressione sono da ricondurre a precedenti dinamiche violente, reiterate nel tempo, nei confronti della madre e per le quali l’uomo è già stato arrestato e oggetto di ammonimento della Questura per atti di violenza domestica. Nonostante ciò, avrebbe perseverato nella sua condotta violenta, presentandosi a casa della madre per imporle il suo volere e la sua presenza, perseguitandola.

La denuncia e l’arresto

L’anziana ha formalizzato denuncia contro il figlio per l’aggressione. Secondo il suo racconto, mentre si recava a fare degli acquisti, la donna avrebbe notato in strada il figlio che, vedendola, avrebbe iniziato a inveire nei suoi confronti. Di lì a pochi istanti l’uomo l’avrebbe afferrata per il collo con violenza imponendole, urlandole contro, di tornare a casa per preparargli il pasto.

La violenza alla quale l’anziana donna non è riuscita a sottrarsi, data età e la mole del figlio. Alcuni residenti, però, hanno chiamato le forze dell’ordine e l’uomo, esortato dai presenti a desistere, avrebbe cercato di allontanarsi appreso dell’arrivo imminente della polizia.

Visti i fatti di cui è reso protagonista e i precedenti specifici, gli agenti hanno arrestato l’uomo per atti persecutori, conducendolo al carcere di Piazza Lanza.

Immagine di repertorio