Tentato omicidio, il colpo di fucile e il sangue in strada: 37enne grave

Ancora un episodio di violenza in Sicilia, nello specifico a Canicattì (AG): indagini in corso sul tentato omicidio di un 37enne, ricoverato al Civico in gravi condizioni.

Tentato omicidio a Canicattì in provincia di Agrigento: un uomo di 37 anni è stato raggiunto da un colpo di fucile e adesso si trova in ospedale in gravi condizioni.

L’episodio si è verificato ieri sera. Sul caso, i carabinieri hanno avviato le indagini di rito.

Colpo di fucile, tentato omicidio a Canicattì

Rimane da chiarire la dinamica esatta dei fatti, avvenuti ieri sera. Secondo una prima ricostruzione dell’episodio, qualcuno avrebbe ferito il 37enne con un colpo d’arma da fuoco (un fucile, per l’esattezza).

Sul posto, dopo la segnalazione e la richiesta di soccorso, sono intervenuti gli operatori del 118 e i carabinieri della compagnia di Canicattì. Toccherà ai militari, che hanno effettuato i rilievi di rito per raccogliere elementi utili alle indagini, ricostruire l’accaduto e dare un nome e un volto al responsabile di questo grave fatto di sangue.

Il ferito, un 37enne di Canicattì, è stato trasferito all’ospedale Barone Lombardo. Viste le gravi condizioni del malcapitato, sottoposto a una delicata operazione nella notte, i medici hanno disposto il trasferimento in elisoccorso all’ospedale Civico di Palermo. Al momento, l’uomo è ricoverato in Terapia Intensiva, in prognosi riservata. Le sue condizioni, purtroppo, sarebbero molto preoccupanti.

Si indaga sul caso, che si verifica a pochi giorni dallo sconvolgente omicidio di un cardiologo a Favara, sempre nell’Agrigentino.