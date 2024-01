Termini Imerese, imbarcazione in fiamme al porto

Paura per un'imbarcazione in fiamme in un cantiere al porto di Termini Imerese. Il mezzo era vicino al molo trapezoidale sud.

Paura per un’imbarcazione in fiamme in un cantiere al porto di Termini Imerese. Il mezzo era vicino al molo trapezoidale sud. I soggetti presenti sul posto hanno subito tentato di domare l’incendio attendendo l’arrivo dei Vigili del Fuoco. Sono giunti i pompieri del distaccamento di Termini Imerese.

Non è il primo episodio…

Non si tratta di una situazione nuova: a novembre un rogo ha distrutto un altro natante sempre nell’area del porto. L’esplosione odierna è stata determinata da cause ancora da accertare. Tutta la zona portuale è stata avvolta da un denso fumo nero. Fortunatamente però nessuna persona è rimasta ferita.