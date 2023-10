Terra Amara, anticipazioni puntate dal 2 al 7 ottobre

Settimana dopo settimana Terra Amara continua a tenere compagnia ai telespettatori di Canale 5. Si faranno tante scoperte.

Settimana dopo settimana Terra Amara continua a tenere compagnia ai telespettatori di Canale 5. Dopo la morte di Hunkar e di Yilmaz, a Cukurova si sta cercando di tornare alla normalità e di creare nuove abitudini. Nelle puntate che andranno in onda da lunedì 2 a sabato 7 ottobre 2023, i protagonisti dovranno fare i conti con scoperte opposte ad ogni aspettativa e con consapevolezze appaganti.

Anticipazioni della puntata di lunedì 2 ottobre 2023 di Terra Amara

Fekeli è arrabbiato. Ha appreso che Mujgan e Behice hanno intenzione di trasferirsi ad Istanbul e di portare con loro il piccolo Kerem Ali. La sua reazione è cacciare entrambe. Le due donne si trasferiscono in hotel. Prendono un appuntamento con un avvocato che gli spiega come stanno le cose dopo la morte di Yilmaz. La quota di eredità che spetterebbe a Mujgan è molto meno consistente di quanto potevano immaginare.

Anticipazioni della puntata di martedì 3 ottobre 2023 di Terra Amara

Il patrimonio di Yilmaz ammonta solo a 80.000 lire e non a 30 milioni come speravano. Le due donne dovrebbero cambiare hotel, preferendone uno più economico, ma Behice non vuole. Intanto, Mujgan cerca l’aiuto di Fikret vedendosi spalle al muro.

Anticipazioni della puntata di mercoledì 4 ottobre 2023 di Terra Amara

Dopo aver ascoltato una conversazione tra contadini, Sevda si confronta con Zuleyha. Le racconta che i contadini coltivano i propri prodotti in un campo degli Yaman, ma di nascosto. Fikret aiuta Mujgan. L’uomo va a parlare con Fekeli e gli spiega la situazione in cui versa la donna. Impietosito, Fekeli decide di perdonarla e di accoglierla nuovamente in casa con Behice. Intanto, sembra ci sia del tenero tra Fikret e Umit. I due, in realtà, sono amici di vecchia data.

Anticipazioni della puntata di giovedì 5 ottobre 2023 di Terra Amara

Mujgan ha bisogno di parlare con Zuleyha e la raggiunge alla tenuta. Prima le racconta che Yilmaz aveva venduto tutti i suoi beni per 30 milioni di lire che non si trovano e dopo la accusa di averli sottratti lei. Zuleyha si infuria e la caccia fuori di casa. Intanto Demir scopre che Umit è in cerca di alloggio e le propone di vivere in uno dei suoi appartamenti.

Anticipazioni della puntata di venerdì 6 ottobre 2023 di Terra Amara

Fikret ha distrutto la lapide di Adnan Yaman e Fekeli non si spiega il perché. Gulten e Cetin stanno per sposarsi nella tenuta Yaman.

Anticipazioni della puntata di sabato 7 ottobre 2023 di Terra Amara

Gulten e Cetin si sposano, mentre Fadik viene abbandonata all’altare da Rasit. Zuleyha ha oramai acquisito i compiti e il ruolo che erano di Hunkar. Demir ne è felice. Mentre Behice chiede a Nimet di indagare per scoprire chi si sia impossessato dei soldi di Yilmaz, Fekeli vuole capire il perché delle azioni di Fikret. Inoltre, Fekeli caccia Behice dopo averla vista trattare male Nazire. Mujgan si prepara ad affrontare Umit che l’ha messa a capo del programma di vaccinazione: in questo modo lei sarebbe costretta a viaggiare spesso.

Dove e come guardare Terra Amara.

Le puntate di “Terra amara” vanno in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10. La piattaforma Mediaset Infinity trasmette gli episodi della serie sia in diretta streaming sia on demand.

Sandy Sciuto