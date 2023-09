Le anticipazioni di inizio settembre della fiction “Terra Amara”

Le anticipazioni per la prima settimana di settembre della fiction turca "Terra Amara", che va in onda su Canale 5

Inizia settembre e continua la messa in onda di “Terra Amara” ogni giorno su Canale 5. La serie turca ha saputo conquistare i telespettatori della rete principale Mediaset con i suoi intrighi sentimentali e tensioni sempre rinnovate e drammatiche. Puntata dopo puntata si apprezzano i personaggi e le loro storie fino ad empatizzare con cosa accade. Nelle puntate che andranno in onda da lunedì 4 a domenica 10 settembre 2023 i personaggi cercheranno di scoprire chi ha uccido Hunker, ci sarà il ritorno di Behice e Mujgan ha una notizia che sconvolgerà le vite di molti.

Le anticipazioni della settimana

Anticipazioni della puntata di lunedì 4 settembre 2023 di Terra Amara. Yilmaz apprende da Nazire cosa sta facendo Mujgan. A quanto pare, la donna si è messa in viaggio con Fikret e ha portato con sé il piccolo Kerem Ali. Yilmaz teme che ancora una volta Mujgan stia fuggendo con il figlio.

Anticipazioni della puntata di martedì 5 settembre 2023 di Terra Amara. Behice esce dall’ospedale. I giorni di convalescenza non li trascorrerà ad Istanbul, bensì a Cukurova dove voleva rimanere sin dal principio. Per questo motivo, è davvero molto entusiasta. Una volta rientrata, però, scopre che la casa in cui ha vissuto con Mujgan andrà a Gulten. Non apprezza questa decisione, ma sa ben nasconderlo a Fekeli.

Anticipazioni della puntata di mercoledì 6 settembre 2023 di Terra Amara. Demir fa una richiesta a Gaffur: vorrebbe che gli portasse in azienda il certificato di morte della madre. Mentre cerca nei cassetti, Gaffur trova un documento che si rivela un’ottima pista per capire chi ha ucciso Hunkar. Il documento, infatti, non è altro che il fascicolo con cui la madre di Demir aveva ricattato Behice. Ecco che il sospetto di Gaffur ricade tutto su Behice. Non fa in tempo a parlarne con la moglie e con Demir, che subito viene trovato da Behice. La donna lo minaccia: se lui la denuncerà, lei confesserà che è stato lui a commettere l’omicidio di Hatip.

Anticipazioni della puntata di giovedì 7 settembre 2023 di Terra Amara. Zuleyha scopre che Mujgan è incinta. È sicura che il figlio sia di Yilmaz, quindi chiede all’uomo di interrompere la loro relazione. Intanto, Behice indice una conferenza stampa. Accusa l’ex sarta che ha organizzato l’aggressione e poi conferma di averla perdonata.

Anticipazioni della puntata di venerdì 8 settembre 2023 di Terra Amara. Sermin si confronta con Demir. È certa che sia stata Behice ad uccidere Hunkar. Nel frattempo, Gaffur è in panico da quando sa che c’è qualcuno a conoscenza dell’omicidio commesso.

Anticipazioni della puntata di sabato 9 settembre 2023 di Terra Amara. Zuleya è molto agitata. Yilmaz viene a sapere che Mujgan è incinta. Solo alla visione del test di gravidanza ci crede. Ha la certezza che il figlio non è il suo perché non hanno rapporti intimi da tempo. Intanto a Cukurova si fa spazio un pettegolezzo: il primario avrebbe una relazione clandestina con Fikret. Yilmaz è pronto a vendicarsi, ma interviene Mujgan che smentisce di essere in dolce attesa.

Anticipazioni della puntata di domenica 10 settembre 2023 di Terra Amara. Saniye è convinta che il marito la tradisca così lo caccia di casa. La piccola Uzum consola Gaffur che valuta di trasferirsi in Germania.

Dove e come guardare Terra Amara. Le puntate di “Terra amara” vanno in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14:10 e la domenica alle 15:00. La piattaforma Mediaset Infinity trasmette gli episodi della serie sia in diretta streaming sia on demand.