Dal 15 al 17 settembre si terrà a Catania la XV edizione di “Corti in Cortile, il Cinema in breve”

Dal 15 al 17 settembre 2023 si terrà a Catania presso il Palazzo della Cultura la XV edizione di “Corti in Cortile, il Cinema in breve”. Da quindici anni, il festival è diventato il luogo in cui ragionare sul cortometraggio, passare in rassegna alcuni dei lavori di registi nazionali e internazionali e procedere alla premiazione dei cortometraggi in concorso (quest’anno ventidue) e degli ospiti.

Oltre alla Catania Film Commission, hanno aderito al Festival anche importanti case produttrici come Wildside e Cinemaset, esperti in cine-turismo come il professore Enrico D.G. Nicosia, esperti in diritto d’autore delle opere cinematografiche come la giudice Tiziana Falsaperla e esperti in assistenza legale a produzioni cinematografiche come l’avvocato Riccardo Trovato. Per la XV edizione, “Corti in Cortile, il Cinema in breve” si rinnova con il “Film Market”.

Cosa è il Film Market?

Il progetto del Film Market catanese è stato sviluppato grazie alla collaborazione tra la direzione Cultura del Comune, la Catania Film Commission e il direttore artistico del festival, Davide Catalano. Presso la terrazza di Palazzo Platamone, all’interno dell’area di “Corti in Cortile” chiamata “Spazio Franco Tomaselli”, il Film Market sarà l’inedita occasione di scambio e interazione tra società di produzione, distributori, film – maker, film commission siciliane, consulenti di finanziamenti europei ed esperti di cine turismo e location. Al centro del dibattito ci saranno questioni come la produzione e la post-produzione, la legislazione che regola gli aspetti logistici, il diritto d’autore e le modalità di reperimento e uso di fondi comunitari, ma anche il cine-turismo e la distribuzione.

L’iniziativa ha il preciso obiettivo di mettere in contatto e in interazione vari attori del settore cinematografico che potranno confrontarsi e mettersi in gioco. A tal proposito, il Comune di Catania punta sul coinvolgimento di professionisti e operatori culturali del territorio, offrendo loro la possibilità di mettersi in gioco anche al di fuori dell’Isola.

Il Film Market si presta, quindi, ad essere riferimento per tutte le realtà cinematografiche siciliane e mira a diventare un appuntamento fisso della manifestazione “Corti in Cortile. Cinema in breve”. Per i tre giorni dei “Corti in Cortile. Cinema in breve” il programma è ricco e non mancano nomi importanti come Tuccio Musumeci che riceverà il Premio alla Carriera e Zavvo Nicolosi, regista di videoclip e de “La primavera della mia vita”, primo film di Colapesce e Dimartino, protagonista del panel “Watch the music! – L’arte dei videoclip” con Siria Grimaldi.

Per non perdere ogni appuntamento del festival, ecco di seguito il programma dal 15 al 17 settembre 2023.

Programma dell’evento

Venerdì 15 settembre 2023

10.45

Anteprima stampa

Presentazione Programma e Proiezione dei trailer dei Corti in concorso

Interverrà: Enrico Trantino, sindaco di Catania

Auditorium Concetto Marchesi

16:30 / 18:00

Laboratorio

Tecniche Base cinematografiche:

Ripresa e montaggio + croma key;

mini set;

uso dello stabilizzatore.

Nel corso del laboratorio verrà montato un set dove sperimentare le attrezzatura e provare il Chromakey e le tecniche di riprese effettuate tramite stabilizzatore elettronico, uso dell’intelligenza artificiale per le riprese.

A cura di: Simone di Stefano

Sala Teatro

Palazzo della Cultura

18.00

Cerimonia d’apertura

Vernissage di inaugurazione

Presentazione Programma:

“Corti in Cortile, il Cinema in breve”

Via Landolina

Catania

18.30

Masterclass

Il cinema e le lettere: storie di grafica e tipografia

A cura di: Marco Lo Curzio, Gianni Latino

Auditorium Concetto Marchesi

Palazzo della Cultura

20.00

Degustazioni del Polo Enogastronomico di LAND, La Nuova Dogana

Via Landolina

Catania

21.00

Proiezione cortometraggi in concorso

Nono piano a destra – Italia/Francia

La confessione – Italia

7 LBS 8OZ – USA

The stupid boy – Regno Unito

Waterloo – Italia

Riscaldamento locale – Italia

La neve coprirà tutte le cose – Italia

Corte Mariella Lo Giudice

Palazzo della Cultura

22.45

Afterparty

Via Landolina

Catania

Sabato 16 settembre 2023

16:30 / 18:00

Laboratorio

Il Video a 360° – Tecniche di riprese e montaggio video in tecnologia immersiva 360°

Nel corso del laboratorio verranno effettuate riprese con camere a 360°. I partecipanti avranno modo di utilizzare i software dedicati al montaggio, approfondendo tecniche ed utilizzo di specifici effetti speciali ed avranno modo di vedere le riprese effettuate tramite l’utilizzo di visori Oculus per la realtà aumentata.

A cura di: Simone di Stefano

Sala Teatro

Palazzo della Cultura

17.00 / 19.30

Film Market

Luogo di networking fra compagnie di: produzione, distributori, film commission e filmmaker

Introduzione inizio lavori:

Nicola Tarantino, Direttore Sicilia Film Commission

Davide Catalano, Direttore Artistico “Corti in Cortile, il Cinema in breve”

Enrico Nicosia, Cineturismo e Territorio

Spazio Franco Tomaselli

Palazzo della Cultura

18.00

Showing Space

Proiezione del cortometraggio

Manco morto

Con la presenza della regista:

Emma Cecala

A cura di: Davide Catalano

Sala Teatro

Catania

18.45

Showing Space

Proiezione del docufilm

Moral bombing. L’arma del dolore

Con la presenza del regista:

Ezio Costanzo

A cura di: Barbara Mirabella

Auditorium Concetto Marchesi

Palazzo della Cultura

19.00

Showing Space

Proiezione di Short Films

Liceo Artistico Statale “Emilio Greco”

Catania

A cura di: Melita Bisicchia

Sala Teatro

Palazzo della Cultura

20.00

Showing Space

Proiezione del cortometraggio

Salanitro

Con la presenza della regista:

Lavinia Zammataro

A cura di: Davide Catalano

Sala Teatro

Palazzo della Cultura

20.00

Degustazioni del Polo Enogastronomico di LAND, La Nuova Dogana

Via Landolina

Catania

21.00

Premio alla Carriera Tuccio Musumeci

Talk/intervista a cura di:

Stefano Raffaele

Corte Mariella Lo Giudice

Palazzo della Cultura

21.30

Proiezione di cortometraggi in concorso

Mångata – Germania

Old tricks – Italia/Bulgaria

Alea – Italia

The sink – Brasile

Gli Incredibili – Italia

Talafì – Italia

Il soggetto assente – Italia

An irish goodbye – Irlanda del Nord, premio Oscar 2023 come Miglior Cortometraggio

Corte Mariella Lo Giudice

Palazzo della Cultura

22.45

Afterparty

Via Landolina

Catania

Domenica 17 settembre 2023

16:30 / 18:00

Laboratorio

Obiectum, Catania

Strategie digitali e tecniche audio visuali per la valorizzazione dei beni culturali della città.

Il laboratorio prevede la formazione sulla gestione e creazione di contenuti ad alto impatto per la promozione dei beni culturali della nostra città.

Nel corso verranno illustrati software e tecniche per il montaggio rapido di video e fotografie come: time lapse, motion lapse, tilt shift e compositing digitale.

A cura di: Simone di Stefano

Sala Teatro

Palazzo della Cultura

17.00 / 19.30

Film Market

Luogo di networking fra compagnie di: produzione, distributori, film commission e filmmaker

Spazio Franco Tomaselli

Palazzo della Cultura

17.30

Incontro

Watch the music! – L’arte dei videoclip

Conversazione con autori catanesi di videoclip con la proiezione dei loro lavori.

In chiusura una visual performance di NIMA, giovane musicista locale e il set di EDY.

Timeline:

17.30 Argomenti panel

Cenni storici;

Come nasce un videoclip musicale;

Collaborazione regista/artista per la creazione delle idee;

Videoclip e territorio; Catania protagonista di videoclip.

18.05 Performance NIMA

18.20 Set di EDY

18.40 Fine

A cura di: Gloria Vincenti

Ospite: Zavvo Nicolosi, Siria Grimaldi

Musicista / Visual performance: NIMA

Musicista / Compositore: EDY

Sala Teatro

Catania

20.00

Degustazioni del Polo Enogastronomico di LAND, La Nuova Dogana

Via Landolina

Catania

21.00

Proiezione dei cortometraggi in concorso

Split ends – Iran

The silent echo – India

Déshabille-moi – Francia

Mariposa – Italia

Nature attack – Ucraina

Crybaby – Italia

Subtitles – Italia

Corte Mariella Lo Giudice

Palazzo della Cultura

22.45

Premiazione

Corte Mariella Lo Giudice

Palazzo della Cultura

23.15

Cerimonia di chiusura

Corte Mariella Lo Giudice

Palazzo della Cultura

Foto di OsloMetX da Pixabay