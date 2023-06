Terra Amara, le anticipazioni delle puntate dal 19 al 25 giugno

La programmazione di Terra Amara ha subito delle modifiche dovute alla recente dipartita di Silvio Berlusconi.

La programmazione di Terra Amara ha subito delle modifiche dovute alla recente dipartita di Silvio Berlusconi. I telespettatori di Canale 5 hanno dovuto fare a meno per alcuni giorni del loro consueto appuntamento. Con l’avvio di una nuova settimana, però, potranno rimediare e rimettersi in pari con le vicende. Nelle puntate che andranno in onda da lunedì 19 giugno a domenica 25 giugno 2023 continuano i drammi, i colpi di scena e le tensioni.

Anticipazioni della puntata di lunedì 19 giugno 2023 di Terra Amara

Uzum si è nascosta per gioco nella macchina di Demir che la scopre nel viaggio di ritorno. Insieme l’uomo e la bambina trascorrono delle ore spensierate. Demir le chiede di mantenere un segreto. La piccola Uzum, infatti, non deve rivelare nulla sulla donna che ha visto a Mersin con Leyla e Adnan. Sarà Hunkar, invece, a cercare in tutti i modi di far parlare la bambina. In prigione Zuleyha viene colta da un malore improvviso. Viene portare d’urgenza in ospedale.

Anticipazioni della puntata di martedì 20 giugno 2023 di Terra Amara

Hatip informa sia Yilmaz sia Fekeli che Zuleyha è in ospedale forse per l’avvelenamento procuratole da Demir. Nel frattempo, Behice vorrebbe che Mujgan si rifaccesse una vita lontana da Yilmaz, ma la dottoressa vuole riconquistarlo. Dopo l’accusa di corruzione, Julide è costretta a dimettersi, ma Sabahattin la invita a ripensarci bene e a indagare sulle accuse.

Anticipazioni della puntata di mercoledì 21 giugno 2023 di Terra Amara

Hatip fa circolare in giro le voci che Demir ha avvelenato Zuleyha in carcere. Poco male, visto che in seguito anche tutte le altre detenute si ammalano a causa di una intossicazione. Intanto, Hunkar distrugge il filmino che Mujgan aveva inviato a Demir. Così facendo aiuta Zuleyha dato che non potrà essere usato come prova nel processo. Sabahattin obbliga Sermin a presentarsi in Procura e a confessare che è stata lei a incastrare Julide, così permettendole di poter tornare ad esercitare.

Anticipazioni della puntata di giovedì 22 giugno 2023 di Terra Amara

Mujgan desidera la morte di Zuleyha e lo confessa alla zia Behice. Per dare aiuto alla nipote, a sua insaputa Behice si travesta da infermiera e tenta di uccidere Zuleyha che si sveglia in tempo per accorgersene e fermarla. Behice riesce a scappare, ma in volto le resta un graffio. Nonostante Zuleyha racconti tutto ai dottori e a Julide, la donna non viene creduta e pensano che abbia immaginato tutto a causa delle medicine.

Anticipazioni della puntata di venerdì 23 giugno 2023 di Terra Amara

Zuleyha spiega la dinamica dell’evento in cui si è trovata coinvolta. Solo così Demir viene scagionato. Uzum è felice perché ritornerà a scuola. Mujgan si accorge del volto sfregiato di Behice. Intanto, Yilmaz capisce che le accuse a Demir sono state sbagliate e Fekeli si premura di dargli consigli per calmare la rabbia.

Anticipazioni della puntata di sabato 24 giugno 2023 di Terra Amara

Demir è intenzionato a vendere le azioni della raffineria a Vedat che muore in un incidente a causa del piano dei loschi individui di Ankara che vogliono appropriarsi dei beni di Demir rimanendo nascosti. Nel frattempo, Zuleyha è ancora in cella ed è disperata perché non vede da tanto i suoi figli. Hunkar parla con Demir. Cerca di convincerlo sia a non vendere la raffineria sia a far cadere le accuse contro Zuleyha. Demir decide di ascoltarlo. Una volta tornata a casa, Zuleyha è costretta dall’uomo a fare la domestica. Quando Behice scopre che Zuleyha è stata scarcerata, dice a Mujgan che adesso la sua famiglia ha un problema.

Anticipazioni della puntata di domenica 25 giugno 2023 di Terra Amara

Zuleyha racconta a Hunkar del tentato omicidio di Behice mentre era ricoverata in ospedale. Behice consegna una lettera a Mujgan nella quale l’ex sarta ammette che Adnan è il figlio di Yilmaz. Mujgan prende una drastica decisione. Dà un appuntamento a Zuleyha nei boschi, fingendosi Yilmaz. Nel luogo dell’incontro, costringe Zuleyha ad impiccarsi: se non lo farà, le sparerà. Zuleyha si dice ignara di quanto la donna sta raccontando, ma Mujgan non le crede.

Dove e come guardare Terra Amara

Le puntate di “Terra amara” vanno in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14:10, il sabato alle 14:30 e la domenica alle 15:00. La piattaforma Mediaset Infinity trasmette gli episodi della serie sia in diretta streaming sia on demand.

Sandy Sciuto