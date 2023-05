Terra Amara, le anticipazioni delle puntate dal 22 al 28 maggio

Non smette di stupire la serie turca Terra Amara che lascia quotidianamente i tanti telespettatori di Canale 5 incuriositi e coinvolti.

Non smette di stupire la serie turca Terra Amara che lascia quotidianamente i tanti telespettatori di Canale 5 incuriositi e coinvolti dalle vicende dei suoi protagonisti. Dopo le rivelazioni e i colpi di scena di settimana scorsa, gli episodi dal 22 al 28 maggio 2023 saranno intensi e degni di risvolti interessanti. Ecco cosa accadrà.

Anticipazioni della puntata di lunedì 22 maggio 2023 di Terra Amara

Mujgan ha filmato Yilmaz e Zuleyha mentre sono insieme. Manda la cassetta a Demir. Credendo si tratti solo di partite di calcio registrate, Yaman mette via il nastro anche perché il proiettore è rotto. In ogni caso, è impossibilitato a vedere il contenuto del nastro.

Cetin, invece, si prepara ad andare a chiedere Gulten in sposa. Per l’occasione, Altun vuole realizzare un abito da sposa per l’amica.

Anticipazioni della puntata di martedì 23 maggio 2023 di Terra Amara

Sapendo delle imminenti nozze di Gulten, Zuleyha le regala l’abito che avrebbe dovuto indossare per il suo matrimonio con Yilmaz. Saniye scopre la verità. È stato Gaffur a prendere i suoi gioielli che li ha venduti per pagare il debito contratto con Hatip. Mentre si trova nella locanda di Ferhat, Fekeli viene a sapere qualcosa che lo sconvolge. Sente parlare alcuni uomini di un piano per impadronirsi di tutte le terre di Cukurova.

Anticipazioni della puntata di mercoledì 24 maggio 2023 di Terra Amara

Si aggirano dei loschi individui che sono in cerca di informazioni sugli uomini più influenti di Cukurova e partono da Demir. Fekeli confessa quanto ha scoperto nel locale a Hunkar. Yaman e Yilmaz decidono di allearsi per proteggere la loro città. Per Mujgan la gelosia è ingovernabile. Pensa ancora che Altun e l’Akkaya siano amanti.

Anticipazioni della puntata di giovedì 25 maggio 2023 di Terra Amara

Stipulata l’alleanza, Fekeli, Demir e Yilmaz convincono gli imprenditori di Cukurova a non accettare offerte. Il motivo è ben preciso: vogliono intralciare i loschi individui che stanno provando a controllare la città. Vedendo che lo stato delle cose sta degenerando, Hatip che si è già fatto corrompere, indica il padrino di Akkaya come responsabile dei loro problemi.

Anticipazioni della puntata di venerdì 26 maggio 2023 di Terra Amara

Saniye ha deciso di saldare il debito del marito e così lo dice a Hatip. Impone a Gaffur di scusarsi con Cetin per averlo falsamente accusato del furto dei gioielli. Mujgan fa una scenata di gelosia a Yilmaz.

Anticipazioni della puntata di sabato 27 maggio 2023 di Terra Amara

Con il proiettore nuovo, Zuleyha e Demir guardano il nastro che credono contenga filmati di partite di calcio. C’è tutt’altro invece. Nel video, Altun e Yilmaz sono in atteggiamenti intimi. Hunkar va su tutte le furie. Prende una pistola, ordina alla moglie di seguirlo in macchina. In tutto questo, Mujgan vede tutta la scena e si sente in colpa per ciò che avrebbe potuto scatenare. Sermin, invece, spettatore della furia di Hukar cerca di capirci di più.

Anticipazioni della puntata di domenica 28 maggio 2023 di Terra Amara

Intanto, Mujgan racconta tutto a Behice che la rimprovera mentre Hunkar e Fekeli cercano Demir e Zuleyha. Arrivati nel bosco, Altun prova a convincere il marito della sua innocenza. Lui non le crede. Partono dei colpi della pistola. Si sentono degli spari. Demir è sconvolto. Sale in macchina da solo con le mani sporche di sangue.

Dove e come guardare Terra Amara

Le puntate di “Terra amara” vanno in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14:10, il sabato alle 14:30 e la domenica alle 15:00. La piattaforma Mediaset Infinity trasmette gli episodi della serie sia in diretta streaming sia on demand.

Sandy Sciuto