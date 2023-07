Terra Amara, le anticipazioni delle puntate dal 24 al 30 luglio 2023

I colpi di scena e gli eventi drammatici non mancano mai a Terra Amara. La serie turca va in onda nel pomeridiano di Canale 5.

I colpi di scena e gli eventi drammatici non mancano mai a Terra Amara. La serie turca che va in onda nel pomeridiano di Canale 5, ad eccezione del sabato, riserva ulteriori problemi, tensioni e liti tra i protagonisti che inseguono l’amore, ma devono difendersi. Nelle puntate in onda da lunedì 24 a domenica 30 luglio a pagare le conseguenze di dissapori e incomprensioni sarà il più piccolo che è anche il più debole.

Anticipazioni della puntata di lunedì 24 luglio 2023 di Terra Amara

Yilmaz è convinto che Hunkar abbia rivelato tutto a Demir della sua fuga con Zuleya. Per tale ragione, è deciso ad ucciderla. Attua un piano. La conduce in un capanno abbandonato e le dà fuoco. Il pentimento prende il posto della rabbia. Prima che sia troppo tardi, va a salvarle la vita. Fekeli lo raggiunge in preda al panico.

Anticipazioni della puntata di martedì 25 luglio 2023 di Terra Amara

Hunkar va a casa di Sevda per riprendere Adnan e Leyla che potranno riabbracciare Zuleyha. A Demir viene chiesto di porre fine alle tensioni familiari tornando alla tenuta.

Anticipazioni della puntata di mercoledì 26 luglio 2023 di Terra Amara

Yilmaz e Zuleyha non partono più perché vogliono che i figli mantengano i rapporti con Mujgan e Demir. Per una partenza annullata, c’è una richiesta di divorzio in arrivo. Mujgan è restia perché non vuole che il figlio Kerem Ali sopporti quanto ha vissuto lei da piccola con i suoi genitori. Zuleyha trova in Demir un no categorico e decide di rivelargli qualcosa per ferirlo.

Anticipazioni della puntata di giovedì 27 luglio 2023 di Terra Amara

Anche se Adnan è il figlio biologico di Yilmaz, per Demir resterà per sempre anche suo figlio. Gaffur mina alla reputazione di Rasit perché vede Saniye benevola nei suoi confronti. I sospetti su Fikret sono quasi certezza. Behice e Sermin non credono al ragazzo che nel frattempo fa l’amico con Mujgan portandola ad aprirsi.

Anticipazioni della puntata di venerdì 28 luglio 2023 di Terra Amara

Behice è alla ricerca di prove sulla falsa identità di Fikret. Nella sua stanza trova dei documenti con il suo vero nome. Anche se Zuleyha e Hunkar non sono d’accordo, Demir organizza la festa per la circoncisione di Adnan. Venutone a conoscenza, Yilmaz va a fronteggiare Demir. Mentre litigano, però, il bambino si spara con la pistola lasciata incustodita dal padre.

Anticipazioni della puntata di domenica 30 luglio 2023 di Terra Amara

Adnan viene portato in ospedale. Deve essere operato. Zuleyha vieta a Mujgan di entrare in sala operatoria. Ha paura che la donna possa uccidere il bambino.

Dove e come guardare Terra Amara

Le puntate di “Terra amara” vanno in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14:10 e la domenica alle 15:00. La piattaforma Mediaset Infinity trasmette gli episodi della serie sia in diretta streaming sia on demand.

Sandy Sciuto