Terra Amara, le anticipazioni delle puntate dal 26 giugno al 2 luglio 2023

È l’ultima settimana di messa in onda delle puntate di Terra Amara prima della pausa estiva. Fino al 2 luglio 2023, infatti, la serie turca verrà mandata in onda secondo i consueti orari, eccetto il 1° luglio. Dal 3 luglio, su Canale 5 si darà spazio ad un’altra serie, sempre turca, che ha tutte le caratteristiche per farsi apprezzare dai telespettatori.

Gli episodi di Terra Amara in onda da lunedì 26 giugno al 2 luglio 2023 saranno concentrati a risolvere le tensioni e le crisi delle ultime settimane. Sono assicurati colpi di scena.

Anticipazioni della puntata di lunedì 26 giugno 2023 di Terra Amara

Demir è intenzionato a vendere le azioni della raffineria a Vedat che muore in un incidente a causa del piano dei loschi individui di Ankara che vogliono appropriarsi dei beni di Demir rimanendo nascosti. Nel frattempo, Zuleyha è ancora in cella ed è disperata perché non vede da tanto i suoi figli. Hunkar parla con Demir. Cerca di convincerlo sia a non vendere la raffineria sia a far cadere le accuse contro Zuleyha. Demir decide di ascoltarlo. Una volta tornata a casa, Zuleyha è costretta dall’uomo a fare la domestica. Quando Behice scopre che Zuleyha è stata scarcerata, dice a Mujgan che adesso la sua famiglia ha un problema.

Anticipazioni della puntata di martedì 27 giugno 2023 di Terra Amara

Zuleyha racconta a Hunkar del tentato omicidio di Behice mentre era ricoverata in ospedale. Behice consegna una lettera a Mujgan nella quale l’ex sarta ammette che Adnan è il figlio di Yilmaz. Mujgan prende una drastica decisione. Dà un appuntamento a Zuleyha nei boschi, fingendosi Yilmaz. Nel luogo dell’incontro, costringe Zuleyha ad impiccarsi: se non lo farà, le sparerà. Zuleyha si dice ignara di quanto la donna sta raccontando, ma Mujgan non le crede.

Anticipazioni della puntata di mercoledì 28 giugno 2023 di Terra Amara

Mentre cerca di difendersi da Mujgan che è armata, Zuleyha viene ferita al petto con un colpo. Behice corre in soccorso di Mujgan con l’unico scopo di inscenare il suicidio di Zuleyha. Poi scappa. Tutti cercano Zuleyha finché a trovarla è Rasit che la porta subito in ospedale.

Anticipazioni della puntata di giovedì 29 giugno 2023 di Terra Amara

Uzum sa dove si trovano Adnan e Leyla e lo confessa a Hunkar che è sotto shock quando scopre che sono a casa di Sevda. A Demir dice che non vuole rivederlo mai più. Prende i bambini e li riporta alla villa dove scopre quanto stia male Zuleyha. Demir e Yilmaz corrono al suo capezzale e si scontrano. Intanto, Zuleyha è ancora priva di sensi dopo l’operazione subita.

Anticipazioni della puntata di venerdì 30 giugno 2023 di Terra Amara

Mentre si aspetta per capire se Zuleyha rimarrà in vita, Mujgan è preoccupata. Se la donna dovesse svegliarsi, potrebbe ricordare tutto e rivelare come sono andate le cose veramente e, quindi, smentire il suicidio. Istigata da Behice, Mujgan decide di negare ogni suo coinvolgimento o responsabilità sull’accaduto.

Anticipazioni della puntata di domenica 2 luglio 2023 di Terra Amara

Zuleyha si risveglia e ha da subito un forte scontro con Mujgan. Demir si pente di tutte le azioni precedenti. Decide di farla riunire coi figli. Yilmaz si confida con Fekeli e annuncia di volere il divorzio da Mujgan.

Dove e come guardare Terra Amara

Le puntate di “Terra amara” vanno in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14:10, il sabato alle 14:30 e la domenica alle 15:00. La piattaforma Mediaset Infinity trasmette gli episodi della serie sia in diretta streaming sia on demand.

Sandy Sciuto