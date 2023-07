Terra Amara, le anticipazioni delle puntate dal 3 al 9 luglio 2023

In questi giorni si sono susseguite tante indiscrezioni sulla pausa estiva di Terra Amara, ma sono state subito smentite da Mediaset.

In questi giorni si sono susseguite tante indiscrezioni sulla pausa estiva di Terra Amara, ma sono state subito smentite dalla decisione presa da Mediaset.

Infatti, contro ogni certezza che la serie turca sarebbe stata interrotta dal 3 luglio per ritornare in autunno con il nuovo palinsesto televisivo, su Canale 5 dal 3 al 9 luglio 2023 arriva una nuova settimana di episodi di Terra Amara con l’eccezione di sabato in cui non verrà trasmessa. Restano invariati gli orari per gli altri giorni della settimana.

Anticipazioni della puntata di lunedì 3 luglio 2023 di Terra Amara

È Rasit a dire a Gaffur che Hatip ha ucciso Cengaver e scrive all’assassino una lettera ricattatoria. Hunkar incontra Sevda che è stata l’amante del marito per anni. Adesso Hunkar ha scoperto che la stessa donna le ha portato via pure l’amore del figlio Demir. Allo stesso tempo, Hunkar va subito in ospedale appena scopre che Zuleyha si è svegliata dal coma. Le chiede scusa e promette che le sarà sempre vicina. Avendo ricevuto una lettera intimidatoria, Hatip si reca nel bosco per dare i soldi richiesti. Nella sua auto c’è Sermin che ha pensato di portare con sé per evitare ogni tipo di gelosia.

Anticipazioni della puntata di martedì 4 luglio 2023 di Terra Amara

Naciye riceve la lettera di divorzio e vuole vendicarsi di Hatip. Lo denuncia in procura per l’assassinio di Cengaver. Intanto, Hatip scopre che il ricattatore è Gaffur così prova a sparargli. Durante la colluttazione, Gaffur riesce ad appropriarsi della pistola e lo ammazza. Tutto ciò accade davanti agli occhi di Sermin che preferisce tacere. Demir viene a sapere cosa è successo, mentre decide di lasciare Zuleyha in ospedale. Per la donna è un ottimo momento con confrontarsi con Yilmaz e confessargli il suo segreto.

Anticipazioni della puntata di mercoledì 5 luglio 2023 di Terra Amara

Parlando con Yilmaz, Zuleyha gli confessa che Adnan è suo figlio, che Mujgan ha tentato di ucciderla e che è stata vittima di soprusi da parte degli Yaman. A questo punto Yilmaz vuole riprendersi Adnan, se non fosse che Zuleyha per dissuaderlo tenta di gettarsi dal balcone. La salvano Gulten e Yilmaz. Demir vede la scena. Consapevole del passato, pensa che voglia togliersi nuovamente la vita e corre da lei. La donna sostiene di aver perso l’equilibrio, ma nessuno le crede.

Anticipazioni della puntata di giovedì 6 luglio 2023 di Terra Amara

Yilmaz vuole uccidere Hunkar, soprattutto dopo aver scoperto di essere il padre di Adnan. Intanto Fikret per un pelo non investe Sermin. Si offre di accompagnarla in ospedale per un controllo. Zuleyha chiede a Sabahattin di dimetterla e a Gulten di aiutarla a ricominciare a vivere.

Anticipazioni della puntata di venerdì 7 luglio 2023 di Terra Amara

Il corpo senza vita di Hatip è stato trovato nel bosco. Girano molte ipotesi sul suo decesso, ma la testimonianza di un pastore fissa un’unica versione. Hatip avrebbe litigato con i misteriosi uomini di affari di Ankara e lo avevano minacciato. Zuleyha viene dimessa e torna a casa dove può riabbracciare i figli.

Anticipazioni della puntata di domenica 9 luglio 2023 di Terra Amara

Uscita dall’ospedale, Zuleyha rivede Yilmaz che trascorre del tempo con Adnan. Dopo l’incontro, Yilmaz torna a casa e litiga con Mujgan. La accusa del tentato omocidio a Zuleyha. Fekeli difende la donna, dandole l’alibi che si trovava in casa intenta a fare il bagno al figlio.

Dove e come guardare Terra Amara

Le puntate di “Terra amara” vanno in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14:10 e la domenica alle 15:00. La piattaforma Mediaset Infinity trasmette gli episodi della serie sia in diretta streaming sia on demand.

Sandy Sciuto