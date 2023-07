Terra Amara, le anticipazioni delle puntate dal 31 luglio al 6 agosto 2023

Nonostante la fine di luglio, Terra Amara è stabilmente in programmazione nel palinsesto Mediaset di agosto.

Nonostante la fine di luglio, Terra Amara è stabilmente in programmazione nel palinsesto Mediaset di agosto. Contro ogni aspettativa, quindi, i telespettatori potranno continuare a seguire la serie turca e scoprire, episodio dopo episodio, quali risvolti prenderanno le vite dei loro personaggi preferiti. L’appuntamento è sempre su Canale 5 ogni pomeriggio, eccetto il sabato. Le puntate che andranno in onda da lunedì 31 luglio a domenica 6 agosto 2023 vedranno i rapporti tra Demir e Yilmaz più compromessi che mai, sveleranno quanto Fikret sia un doppiogiochista e mostreranno la fine inaspettata di un amore.

Anticipazioni della puntata di lunedì 31 luglio 2023 di Terra Amara

Nonostante in tutto il paese si è a conoscenza di Adnan e del segreto sulla paternità, Yilmaz non si è ancora confrontato con Mujgan. È dopo aver discusso con Behice, che la donna decide di affrontare l’argomento con il marito.

Anticipazioni della puntata di martedì 1° agosto 2023 di Terra Amara

Con l’intento di far parlare e riappacificare i figli, Hunkar e Fekeli organizzano un incontro. Sono presenti Demir e Yilmaz, ma anche Behice, Mujgan e Zuleyha. Quest’ultima oramai stanca delle continue liti tra il marito e l’amato fa una sfuriata davanti a tutti. Per Hunkar e Fekeli è chiaro che non si troverà mai un punto d’incontro.

Anticipazioni della puntata di mercoledì 2 agosto 2023 di Terra Amara

Behice non si rassegna e decide di smascherare Fikret. Mostra a Mujgan la carta d’identità che ha trovato con il suo vero nome. Non solo il ragazzo ha mentito, ma adesso Behice vuole vendicarsi e far scoprire a tutti che non è chi dice di essere. Fikret, però, è in viaggio con Fekeli perché devono andare dove il mulino sta andando a fuoco.

Anticipazioni della puntata di giovedì 3 agosto 2023 di Terra Amara

In realtà, arrivati sul posto, i due sono vittime di una trappola. Fikret, però, riesce a salvare Fekeli e si mette ad inseguire i due delinquenti. Fekeli è molto preoccupato, ma è ignaro che il finto nipote è complice dei due.

Anticipazioni della puntata di venerdì 4 agosto 2023 di Terra Amara

Per ovviare alle molte dicerie sulla verità della paternità di Adnan, Demir decide di convocare una conferenza stampa. È in quel contesto che rivela chi è il padre biologico di Adnan. Demir omette dei dettagli e Yilmaz che è presente si innervosisce. Adnan viene rapito da Yilmaz. Gulten viene accusata di aver aiutato l’ex meccanico, ma Fekeli arriva in suo soccorso per perorare la sua innocenza.

Anticipazioni della puntata di domenica 6 agosto 2023 di Terra Amara

Yilmaz riporta a casa Adnan. Confessa a Demir di aver agito in quel modo perché desidera non separare il bambino dalla madre. Zuleyha non è affatto contenta dell’azione di Yilmaz perché le ha fatto rivivere momenti del passato. È per tale motivo che la donna decide di chiudere con lui per sempre.

Dove e come guardare Terra Amara

Le puntate di “Terra amara” vanno in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14:10 e la domenica alle 15:00. La piattaforma Mediaset Infinity trasmette gli episodi della serie sia in diretta streaming sia on demand.

Sandy Sciuto