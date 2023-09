Un'auto con a bordo due ragazze si è improvvisamente ribaltata nel Trapanese: illese le giovani, per loro solo tanto spavento

Bruttissimo incidente automobilistico quest’oggi nel Trapanese, sulla provinciale che collega Triscina a Marinella di Selinunte.

A bordo dell’utilitaria che si è improvvisamente ribaltata c’erano due giovani donne.

Per fortuna solo qualche graffio e un forte spavento per le due ragazze che sono uscite dall’abitacolo in maniera autonoma.