Terribile incidente nel Trapanese: tre feriti ricoverati in codice rosso

Tre auto si sono scontrate violentemente lungo la provinciale che porta a Custonaci: tre persone sono ricoverate in codice rosso

Un bruttissimo incidente si è verificato nelle scorse ore lungo la provinciale 16 che conduce a Custonaci, nel Trapanese.

Il sinistro ha coinvolto tre automobili: una Fiat Uno, una Giulietta e un Opel Mokka.

Il bilancio è di 6 feriti, di cui due donne madre e figlia di Buseto Palizzolo in codice rosso e altri tre con lievi contusioni in tutto il corpo.

Sul posto sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per estrarre dalle lamiere le persone coinvolte nell’impatto: presenti anche tre ambulanze del 118 che hanno soccorso e trasportato i feriti al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Antonio Abate di Trapani.

Ignota la dinamica dell’incidente: traffico paralizzato

Il traffico è rimasto paralizzato per ore lungo tutta l’arteria che porta a Custonaci e successivamente a San Vito Lo Capo, in modo da dare modo ai soccorritori di mettere in sicurezza tutti i coinvolti nell’incidente.

Ignote, al momento, le cause del sinistro: non escluse le ipotesi relative a un possibile sorpasso azzardato, dell’alta velocità o delle cattive condizioni del manto stradale.