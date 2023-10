Il territorio di Palermo colpito nuovamente dai roghi

Il territorio di Palermo e provincia fa ancora i conti con i roghi, a favorire lo sviluppo delle fiamme anche il clima con il ritorno di un lieve scirocco

Il territorio di Palermo e provincia fa ancora i conti con i roghi, a favorire lo sviluppo delle fiamme anche il clima con il ritorno di un lieve scirocco. Si registrano incendi a Monte Pellegrino, Torretta e sulle montagne al di sopra dell’ospedale Cervello.

Gli incendi nel Palermitano

Molte le squadre dei Vigili del fuoco impegnate per spegnere il fuoco in varie zone, come anche a Bisacquino, lungo l’autostrada A19 e a Polizzi Generosa. Tuttavia gli incendi non sono divampati solamente nella giornata odierna, anche ieri sono state richieste interventi per domare altri roghi.

Immagine d’archivio