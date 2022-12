Tigre azzanna domatore Ivan Orfei: trasportato in ospedale

Grave incidente per il domatore Ivan Orfei: una tigre, mentre si stava esibendo, lo ha aggredito ferendolo al collo e a una gamba

Grave incidente per il domatore di 31 anni, Ivan Orfei, azzannato e ferito da una tigre durante uno spettacolo del circo “Amedeo Orfei”.

L’episodio è accaduto a Surbo, in provincia di Lecce.

L’uomo, apparso subito in condizioni serie, è stato trasportato subito al Pronto Soccorso del Vito Fazzi di Lecce avendo riportato ferite profonde al collo ed ad una gamba dopo essere stato aggredito dall’animale mentre si stava esibendo al centro del tendone.

Fortunatamente, Ivan Orfei non risulta in pericolo di vita e con il passare delle ore sarebbe in costante miglioramento.