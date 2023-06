Torneo Atp Olanda, al via stagione sull’erba: Sinner batte Bublik e vola ai quarti

Al turno successivo affronterà il finlandese Emil Ruusuvuori che ha sconfitto il francese Ugo Humbert.

Nessun problema, come da pronostico, per Jannik Sinner, che si sbarazza della pratica kazaka Alexander Bublik e guadagna i quarti di finale del torneo di tennis Atp 250 s’-Hertogenbosch, in corso in Olanda. L’altoatesino così, prepara nel miglior modo possibile la stagione sull’erba, che culminerà con il prestigoso appuntamento estivo del torneo di Wimbledon.

Ostacolo finnico all’orizzonte

L’italiano, n. 9 Atp, batte l’avversario, n.47 Atp, in due set con il punteggio di 6-4, 6-2 in meno di un’ora e mezzo di gioco. Ai quarti l’azzurro affronterà il finlandese Emil Ruusuvuori che ha sconfitto il francese Ugo Humbert.