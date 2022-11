Torneo di Tale e Quale Show, la classifica finale: chi è il vincitore Antonino Spadaccino

Il primi sei campioni dell’edizione appena conclusa contro i primi sei della scorsa. Il torneo di Tale e Quale Show, ha decretato ieri il campione assoluto. Si tratta di Antonino Spadaccino che ha è schizzato in vetta alla classifica convincendo tutti.

Chi erano i campioni in gara e che è il vincitore del torneo di Tale e Quale Show

I campioni dell’11esima e della 12esima edizione si sono sfidati sul palco di Tale e Quale Show: erano in gara Antonino Spadaccino, Andrea Dianetti, Gilles Rocca, Elena Ballerini, Valentina Persia e Rosalinda Cannavò e a loro si sono aggiunti i sei dello scorso anno i Gemelli di Guidonia, Francesca Alotta, Dennis Fantina (che ha sostituito Ciro Priello, impegnato in teatro), Deborah Johnson, Stefania Orlando e Pierpaolo Pretelli.

A trionfare è stato l’ex allievo di Amici, Antonino Spadaccino, che ha vestito i panni di Marco Masini.

Chi è Antonino Spadaccino

Antonino Spadaccino, più conosciuto anche con il solo nome Antonino, è nato a Foggia il 9 marzo 1983. Si è fatto conoscere nel 2004 vincendo la quarta edizione del talent show Amici di Maria De Filippi e conquistando anche il premio della critica.

Nell’estate dello stesso anno incontra il manager Mario Lavezzi, grazie al quale, nel novembre dello stesso anno, pubblica il primo singolo Ce la farò, che arriva fino alla terza posizione dei singoli più venduti in Italia, ottenendo il disco d’oro con 15 000 copie.

Nel 2006 ha pubblicato il primo album, da cui è stato estrapolato il singolo Un ultimo brivido e successivamente Nel mio segreto profondo. A gennaio del 2008 il suo secondo album, Nero indelebile, che contiene il singolo Resta come sei, a cui ha fatto seguito un tour durante l’estate. Nello stesso anno il cantante si è aggiudicato anche il Premio Lucio Battisti come miglior cantante emergente.

L’11 ottobre 2011 viene pubblicato l’album Costellazioni, anticipato dai singoli Costellazioni il 1º luglio e Chi sono il 5 ottobre. L’anno dopo invece il suo quarto lavoro Libera quest’anima, prodotto dalla casa discografica Non ho l’età, che raggiunge la posizione numero 19 della classifica italiana, mentre il singolo Ritornerà raggiunge la posizione numero 31. Dal 28 marzo al 25 aprile 2014 partecipa in qualità di coach nel programma televisivo La pista di Flavio Insinna, in onda in prima serata su Rai 1. Il 25 marzo 2016 torna con un nuovo singolo Ali nere, che anticipa l’album Nottetempo.

La classifica finale del Torneo di Tale e Quale Show

Sul podio i concorrenti che hanno partecipato all’ultima edizione andata in onda. Ultima invece Stefania Orlando sul palco come Caterina Caselli, nonostante una laringite.

Ecco la classifica:

Antonino Spadaccino (Marco Masini)

Valentina Persia (Gabriella Ferri)

Andrea Dianetti (Maneskin) e Gilles Rocca (Franco Califano)

Francesca Alotta (Mia Martini)

Deborah Johnson (Tina Turner)

Rosalinda Cannavò (Francesca Michielin)

Pierpaolo Pretelli (Achille Lauro)

Gemelli di Guidonia (Bee Gees)

Elena Ballerini (Antonella Ruggiero)

Dennis Fantina (Michele Zarrillo)

Stefania Orlando (Caterina Caselli)