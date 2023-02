Tragedia a Lecco: due escursionisti precipitano sulla vetta della Grigna

Tragedia a Lecco.

Due escursionisti, infatti, hanno perso la vita dopo essere precipitati sulla vetta della Grigna Settentrionale.

Le vittime, di 36 e 39 anni, erano della provincia di Bergamo.

Il drammatico incidente è avvenuto in zona canalone ovest, dove la scorsa settimana era morto un altro escursionista, probabilmente per la presenza di ghiaccio in quota.

A nulla sono valsi gli interventi del Soccorso Alpino, di un elicottero e dei carabinieri: per i due escursionisti non c’è stato nulla da fare.

In corso le operazioni di recupero delle salme.