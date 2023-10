Tragedia in strada, Leonardo Ricci si schianta e muore mentre torna da lavoro: soccorsi inutili

Nulla da fare per Leonardo Ricci, il 26enne sarebbe morto sul colpo. Sono in corso le indagini per ricostruire l'accaduto.

Tragedia nella notte tra mercoledì 4 e giovedì 5 ottobre ad Alba Adriatica, in provincia di Teramo, dove un ragazzo di 26 anni, Leonardo Ricci, è morto in un incidente stradale.

Secondo la ricostruzione dei fatti, il sinistro sarebbe avvenuto mentre il giovane stava tornando da lavoro dopo una serata di lavoro come cameriere in un locale.

Lo scontro mortale e le indagini

Il ragazzo avrebbe perso il controllo del mezzo che stava guidando e sarebbe finito contro un palo della luce. A quanto pare, il giovane sarebbe stato sbalzato fuori dall’abitacolo.

Il 26enne sarebbe morto sul colpo e i sanitari del 118 non avrebbero potuto far nulla nonostante i tentativi di rianimazione. Sul luogo dell’incidente mortale si sono presentati anche i carabinieri di Alba Adriatica che hanno aperto le indagini sull’accaduto.