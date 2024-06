Tragedia ad alta quota: deltaplano precipita, morte due persone

Un uomo di 40 ed un altro di 50 anni hanno perso la vita dopo lo schianto durante la fase d'atterraggio del deltaplano

Tragedia oggi in Toscana dove un deltaplano è precipitato al suolo nel Comune di San Miniato, in provincia di Pisa, causando la morte delle due persone a bordo, due uomini. Le vittime sono un uomo di 40 anni e uno di 50 anni, che erano a bordo del velivolo ultraleggero durante un tour nei cieli della Toscana. Il dramma si è consumato in tarda mattinata, intorno alle 11.30, quando il deltaplano stava rientrando nella base nell’aviosuperficie Tuscany Flight nel Comune di San Miniato.

La dinamica dello schianto

Lo schianto mortale, secondo le prime ricostruzioni, è avvenuto durante la fase di atterraggio del deltaplano. Il velivolo si stava approcciando alla pista sull’erba quando, per motivi ancora in fase di accertamento, è andato fuori controllo, perdendo quota repentinamente fino a schiantarsi al suolo. Un impatto violentissimo che ha distrutto il mezzo e non ha lasciato scampo ai due occupanti.

Inutili i soccorsi

Inutili per 40enne e 50enne i soccorsi da parte dei vigili del fuoco e dei sanitari del 118, accorsi su posto dopo una chiamata di emergenza. Terribile l’immagine che si è presentata ai soccorsi con il velivolo completamente accartocciato e i due a bordo esanimi.

