Tragedia a Caccamo, anziana cade in un dirupo e muore

Per cause ancora da accertare una donna è scivolata dal giardino della sua abitazione, precipitando nel dirupo sottostante

Tragedia a Caccamo, in provincia di Palermo. Per cause ancora da accertare una donna di 82 anni, Giuseppina Pinnola, che da tanto tempo viveva in una casa di Cortile Pietro Micca, nella parte alta del paese, è scivolata dal giardino della sua abitazione, precipitando nel dirupo sottostante. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco, i carabinieri e i sanitari del 118 ma purtroppo, per l’anziana signora non c’è stato nulla da fare.

Il cordoglio del sindaco

“In un grave incidente ha perso la vita la signora Giuseppina Pinnola in Criscione. Siamo profondamente addolorati per quanto è accaduto e ci stringiamo al dolore dei figli Enzo e Giovanni, insieme a tutta la comunità caccamese”. Lo ha detto il sindaco Franco Fiore, apprendendo la notizia dell’incidente domestico occorso all’anziana donna.