Tragedia in campo: muore l’attaccante ghanese Dwamena

Tragedia infinita nel calcio albanese. Raphael Dwamena, attaccante 28enne dell’Egnatia, è morto oggi in campo nel corso della sfida tra il suo club e il Partizani Tirana. Il dramma si è consumato al minuto 24 della partita valida per la Serie A albanese, con la punta ghanese vittima di un malore nel rettangolo di gioco.

Inutili i soccorsi: Dwamena è morto in ospedale

Inutile l’intervento dei soccorsi e il successivo ricovero in ospedale. Dwamena, che ha vestito anche le maglie di Zurigo, Levante e Real Saragozza in carriera oltre a quella del Ghana (9 presenze, 2 gol), è stato protagonista in estate anche al cospetto dell’Inter. Precisamente il 13 agosto scorso a Ferrara, realizzando la prima rete nel test amichevole successivamente vinto per 4-2 da Lautaro Martinez e compagni.

