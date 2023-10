Tragedia nel Messinese, 30enne muore colpito dal ramo di un albero: soccorsi inutili

Mattinata tragica in provincia di Messina. Inutili i soccorsi per riuscire a rianimare Carmelo Monastra, morto per le ferite.

Mattinata tragica a Castell’Umberto, località in provincia di Messina, dove il 30enne operaio Carmelo Monastra è morto mentre stava lavorando in un terreno agricolo in campagna.

In base alle prime informazioni, il giovane sarebbe stato colpito in pieno dal ramo di un albero. A quanto pare, il 30enne sarebbe stato raggiunto al petto.

I soccorsi e il decesso del giovane

Sul posto si sono presentati i sanitari del 118, i quali hanno provveduto a soccorrere il malcapitato. Viste le sue gravi condizioni di salute, è stato richiesto l’intervento di un elisoccorso.

Purtroppo, nonostante i tentativi di salvargli la vita, il ragazzo è deceduto a causa delle ferite. Nell’area dell’incidente sono giunti pure i carabinieri, i quali hanno avviato le indagini per chiarire la dinamica di quanto accaduto.