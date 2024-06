Tragedia a Falconara Marittima, 12enne si tuffa in mare e annega

L'allarme è subito scattato da parte di alcuni coetanei che erano con lui e che hanno chiamato i soccorsi. Disperati i tentativi di rianimarlo.

Un bambino di 12 anni è annegato questa mattina a Falconara Marittima, in provincia di Ancona. Il ragazzino si sarebbe tuffato e poi non è più riuscito a emergere. Sul posto è intervenuta la polizia locale e i soccorsi, che purtroppo non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

La dinamica e i soccorsi: tragedia a Falconara Marittima

Non ancora chiara la dinamica dei fatti. Si è ipotizzato in un primo momento che dopo un tuffo dal pontile tra Picchio Beach e Mare forza 9 il 12enne avesse battuto la testa sul fondale basso, ma sembrerebbe in realtà che il bambino si trovasse già in acqua con un’amica intorno alle 11:30, annegando perché non sapeva nuotare. L’allarme è subito scattato da parte di alcuni coetanei che erano con lui e che hanno chiamato i soccorsi. Disperati i tentativi di rianimarlo ma per il bambino non c’è stato nulla da fare.