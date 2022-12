Tragedia in Sicilia, 16enne si immerge nel fiume Alcantara e muore: indagini in corso

Tragedia nel fiume Alcantara a Francavilla di Sicilia, in provincia di Messina: la prima ricostruzione e le ipotesi sulla morte di un adolescente.

Tragedia nel fiume Alcantara a Francavilla di Sicilia, in provincia di Messina: un ragazzo di 16 anni è morto dopo essersi immerso in uno dei laghetti presenti nel corso d’acqua.

La vittima è un adolescente di nazionalità egiziana, migrante ospitato in un centro d’accoglienza di Francavilla di Sicilia. Al momento le autorità competenti non hanno diffuso il nome del malcapitato.

Tragedia nel fiume Alcantara, muore 16enne

Rimane ancora da chiarire l’esatta dinamica dei fatti. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il 16enne di origini egiziani avrebbe perso la vita dopo essersi immerso in uno dei laghetti del fiume Alcantara. Pare che, al momento della tragedia, si trovasse con altri compagni, forse ospiti dello stesso centro d’accoglienza.

Si indaga ancora sulla causa esatta della morte: non si esclude che a uccidere il povero ragazzo sia stata la temperatura gelida dell’acqua (in quel caso si tratterebbe di un decesso per ipotermia). Sembra plausibile anche una morte per annegamento.

Sul posto sono intervenuti l’ambulanza del 118, i vigili del fuoco dei distaccamenti di Letojanni e Mojo Alcantara (nel Messinese) e i carabinieri della stazione di Francavilla di Sicilia e della compagnia di Taormina. Inoltre, sul posto sono giunti anche due elicotteri, che però non hanno avuto possibilità di operare: quello dei vigili del fuoco e quello del 118.

Inutili, purtroppo, i tentativi di rianimare l’adolescente da parte del personale medico intervenuto sul luogo della tragedia. La salma del 16enne è stata trasferita all’obitorio del Policlinico di Messina, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Immagine di repertorio