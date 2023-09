Tragedia a San Polo di Piave, in provincia di Treviso.

Due operai sono precipitati all’interno di una cisterna a rischio esalazioni in una cantina in cui stavano lavorando.

Un operaio non ce l’ha fatta: i due colti da malore

I soccorritori sono riusciti a estrarre uno dei malcapitati e a trasportarlo in ospedale, mentre per l’altro non c’è stato nulla da fare.

I due sono stati colti da un malore durante la pulizia di un silos.