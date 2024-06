Forse un malore prima della caduta: si indaga sulla morte sul lavoro di Giovanni Terrana

Lutto cittadino a Campofelice di Roccella, dove viveva la vittima. Disposta l'autopsia per chiarire la dinamica della morte.

Giovanni Terrana – l’operaio morto in seguito a una tragedia sul lavoro a Campofelice di Roccella, nel Palermitano – potrebbe aver avuto un malore prima della caduta dall’impalcatura. Sarà l’autopsia a chiarire la dinamica del decesso.

Sulla vicenda sono in corso le indagini della Procura di Termini Imerese.

La morte di Giovanni Terrana, l’ipotesi malore prima della caduta

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, Terrana avrebbe perso l’equilibrio mentre eseguiva dei lavori di ristrutturazione e sarebbe precipitato da un’altezza di 5 metri. Un incidente purtroppo fatale. Una delle ipotesi in campo è che il 64enne possa essere stato colpito da un arresto cardiaco o da un malore prima di cadere dall’impalcatura. Da chiarire se a causare la morte sia stato il malessere improvviso o la caduta.

Nel frattempo, i tecnici dell’Asp si stanno occupando delle verifiche e dei controlli di rito per confermare la regolarità dell’affidamento dei lavori e il rispetto delle norme per la sicurezza sul lavoro. Sulla dinamica dell’accaduto in corso anche le indagini dei carabinieri della compagnia di Cefalù.

Lutto cittadino a Campofelice di Roccella

Tantissimi i messaggi di cordoglio dopo la morte di Giovanni Terrana. Tra i tanti c’è anche quello del primo cittadino di Campofelice di Roccella, Giuseppe Di Maggio, che ha rivolto le proprie condoglianze alla famiglia e proclamato il lutto cittadino per il giorno dei funerali.

“Siamo frastornati per la tragedia sul lavoro che ha colpito la nostra Comunità. Giovanni era una persona perbene e generosa. Ci stringiamo al dolore dei familiari. Il Sindaco proclamerà il lutto Cittadino nel giorno dei suoi funerali. Giungano alla famiglia le più sentite condoglianze dell’Amministrazione Comunale e della Comunità intera”, si legge in un post su Facebook.

