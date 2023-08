Tragedia in strada: 14enne muore travolto da auto pirata

Il 14enne stava attraversando quando è stato improvvisamente travolto da un'auto pirata: il conducente si è dato alla fuga

Ennesima, purtroppo, tragedia sulle strade italiane.

A San Vito di Negrar, in provincia di Verona, un ragazzo di 14 anni è morto dopo essere stato investito da un’auto pirata.

L’impatto è avvenuto poco prima della mezzanotte di lunedì. Il 14enne stava camminando sulla strada quando è stato colpito in pieno dalla vettura.

Il conducente è scappato senza prestare aiuto mentre, trasportato in gravissime condizioni all’ospedale di Borgo Trento di Verona, l’adolescente è deceduto poche ore dopo.

La polizia stradale ha già avviato le indagini per ricostruire il terribile accaduto.

Il 14enne abitava a Negrar



La vittima, Chris Obeng, è di origini ghanesi, e risiede con la famiglia a Negrar.

Gli agenti della stradale stanno lavorando per ricostruire la dinamica dell’investimento, avvenuto lungo un rettilineo su via San Vito, un’arteria che attraversa in senso lungitudinale il paese collinare.