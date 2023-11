Tragedia sulla Ragusa-Catania, auto finisce contro tir: c’è una vittima

Terribile incidente sulla Ragusa-Catania nel corso del pomeriggio: un'auto si è scontrata contro un tir. Morta una persona

Drammatico incidente lungo la Ragusa-Catania, in direzione del capoluogo etneo.

Esattamente nei pressi del bivio per Licodia Eubea, due mezzi si sono scontrati per cause ancora in corso di accertamento.

Scontro auto-tir sulla Ragusa-Catania: morta una persona

Nello specifico sono un Tir e un’auto i veicoli coinvolti nell’impatto: sul colpo, purtroppo, ha perso la vita il conducente dell’auto.

Lunghe code si segnalano sulla Strada Statale 514.

(Notizia in aggiornamento)

(Foto e video: Franco Assenza)

