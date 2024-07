A Trapani un centro di primo livello per la cura dell’epilessia

L’ambulatorio del Sant’Antonio Abate è stato riconosciuto come eccellenza nel trattamento della patologia: un laboratorio che può avvalersi di varie metodiche e apparecchiature di ultima generazione

TRAPANI – L’ambulatorio per la diagnosi e la cura dell’epilessia dell’ospedale Sant’Antonio Abate, di cui è responsabile Lidia Urso, ha ricevuto dalla Lega italiana contro l’epilessia (Lice), una targa di riconoscimento quale “Centro di epilessia di primo livello dedicato all’età adulta”. L’ambulatorio, attivo dal 2019, fa parte della Unità operativa complessa di neurologia, diretta da Antonino Scarpitta.

A ufficializzare l’importante attestazione è stato il direttore generale dell’Asp di Trapani Ferdinando Croce: “Si tratta di un significativo accreditamento – ha commentato – perché conferito dalla società scientifica di riferimento nazionale per l’epilessia, e che rende quello di Trapani l’unico ambulatorio per adulti riconosciuto in tutta la Sicilia centro occidentale. Un riconoscimento che testimonia come l’Azienda potenzi i servizi presenti, unendo le forze e continuando un percorso di miglioramento della qualità delle cure”.

In Sicilia sono tre i centri riconosciuti dalla Lice

Un riconoscimento riservato a centri particolarmente qualificati per competenze, tradizione, dotazione di personale specializzato e di tecnologie diagnostiche. Si tratta del terzo centro in Sicilia, riconosciuto dalla Lice, che cura una patologia che coinvolge numerosi pazienti che spaziano in un arco di età riconoscibile da 0 a 90 anni. L’epilessia è una patologia che colpisce a tutte le età, con maggiori evidenze nell’età infanto-adolescenziale e negli anziani.

“Il nostro ambulatorio ospedaliero – spiega Lidia Urso – segue oggi circa quattrocento pazienti e dispone di due giornate settimanali dedicate alle visite ambulatoriali. Abbiamo ottenuto la certificazione di standard di qualità perché la Commissione per il riconoscimento dei Centri Lice ha verificato che la Uoc di neurologia, è in grado di farsi correttamente carico del paziente epilettico”.

Il Laboratorio di Neurofisiopatologia, di cui è responsabile Angela Irene Colomba, con l’ausilio di tecnici altamente qualificati, fornisce diversi esami neurofisiologici (Eeg, VideoEeg e poligrafie) indispensabili per la cura dell’epilessia, avvalendosi di diverse metodiche diagnostiche con apparecchiature di ultima generazione.