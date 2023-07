Trapani, ennesima aggressione al carcere: feriti due poliziotti

"Ennesimo evento critico che certifica l'ingovernabilità delle struttura penitenziaria trapanese", scrive il leader Uilpa Sicilia

“Ennesimo evento critico che certifica l’ingovernabilità delle struttura penitenziaria trapanese. E’ accaduto ieri pomeriggio verso le 15 quando un detenuto italiano pensando di essere a casa sua, pretendeva il barbiere perché, a quanto dato sapere, lamentava di avere la barba lunga”. Lo scrive in una nota Gioacchino Veneziano, Segretario Generale della UILPA Polizia Penitenziaria Sicilia.

I fatti

“Al diniego lo stesso si scagliava contro due operatori di polizia penitenziaria – si legge nella nota della Uilpa – che nel frattempo si erano frapposti tra il detenuto e l’ispettore di sorveglianza generale, procurando ferite refertate dall’infermeria del Pietro Cerulli”.

Il leader Uilpa: “Servono urgentemente protocolli operativi”

“E’ la prova provata come ho sollecitato al Sottosegretario Delmastro in vista alle carceri di Favignana e Trapani – insiste il leader della Uil di settore in Sicilia – che servono urgentemente protocolli operativi per impedire che qualsiasi azione fisica possa poi tramutarsi in una ipotesi di inchiesta per il reato di tortura contro l’operatore che ha cercato di evitare l’evolversi di una attacco contro la Polizia Penitenziaria”

“Solidarietà ai colleghi coinvolti”

“Solidarietà ai colleghi coinvolti, e augurio di pronta guarigione -conclude Gioacchino Veneziano della UilPa Polizia Penitenziaria Sicilia – e richiesta di sanzione disciplinare con immediato trasferimento del detenuto colpevole dell’aggressione in un carcere del nord, perché la territorialità della pena deve essere un atto premiale che si deve conquistare attenendosi alle regole e alle leggi dello Stato, e non infrangendole”.