Trapani, minacce all’ex moglie nonostante divieto di avvicinamento: arrestato

I carabinieri della Stazione di San Filippo di Marsala hanno arrestato, in esecuzione di un’ordinanza di aggravamento emessa dal gip, un 37enne accusato di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. L’uomo, sottoposto al divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla ex moglie, avrebbe diverse volte disatteso quanto imposto dal giudice continuando a minacciare la donna. I carabinieri hanno documentato le reiterate violazioni della misura e ha emesso il provvedimento restrittivo. L’uomo è stato posto ai domiciliari nell’abitazione dei genitori.