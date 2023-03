Trasporti, stop ai treni: chiuso fino al 2025 tratto Bicocca-Catenanuova

S'intensificano i lavori sulla linea ferroviaria Catania-Palermo: fino al primo trimestre 2025 resterà chiuso tratto Bicocca-Catenanuova

Fervono e s’intensificano i lavori di Rete Ferroviaria Italiana (RFI) sulla linea Catania-Palermo.

Gli interventi sono in atto per il raddoppio della linea per il completamento del lotto relativo al tratto Bicocca-Catenanuova.

Le operazioni stanno interessando circa 38 km del cantiere, cosicchè si è ritenuto indispensabile operare la chiusura dello spazio in questione da lunedì 13 marzo fino al primo trimestre del 2025.

Nel tratto dunque, per i prossimi due anni, al fine di garantire la piena operatività dei cantieri, la circolazione ferroviaria sarà provvisoriamente sospesa, con i treni sostituiti con gli autobus.

Ecco come avverrà la sostituzione tra treni ed autobus

I treni verranno “parcheggiati” a Dittaino, proprio il luogo ove avverrà l’interscambio con i bus da e per Catania/Siracusa. Il programma di sostituzione con bus prevederà anche collegamenti “Dittaino-Siracusa” che non passano da Catania Centrale, per ridurre i tempi di percorrenza.

L’intera offerta è garantita, maggiori info su www.trenitalia.com. L’intervento creerà le condizioni per un miglioramento del servizio nella tratta in adduzione al Nodo di Catania, attraverso la riduzione dei tempi di percorrenza e l’incremento di capacità di trasporto sulla linea.