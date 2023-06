Trema la Toscana, scossa di terremoto tra Siena e Firenze: gente in strada

La scossa è stata avvertita molto bene anche a Empoli e un parte dell'Aretino

Caduti alcuni intonaci dal Battistero della cattedrale di Siena a seguito della scossa di terremoto di magnitudo 3.7 registrata stamane a 4 km da Poggibonsi. Per questo la struttura, comprendente il Museo dell’Opera del Duomo, il Battistero e la Cripta del Duomo, è stata evacuata per precauzione per alcune ore, e così pure è stato chiuso per motivi di sicurezza il transito veicolare e pedonale in alcune vie del centro storico.

Le precauzioni

Per evitare qualsiasi criticità, il Comune di Siena ha disposto la chiusura dei musei comunali (Museo Civico, Museo dell’Acqua e Torre del Mangia) per le intere giornate di oggi e di domani, mercoledì 29 giugno. Nelle strutture comunali non si sono registrati danni a cose o persone. Il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, si è subito messo in contatto con la sala operativa regionale per verificare la situazione. Giani ha sentito i comuni di Barberino Val d’Elsa, Poggibonsi e Colle Val d’Elsa, quelli più vicini all’epicentro della scossa.

Trema anche Firenze

“Il terremoto è stato avvertito distintamente dai cittadini ma dalle prime verifiche non si registrano danni al momento. Proseguono i controlli nelle scuole ed edifici”, ha scritto il governatore della Toscana sui social. Il sisma è avvenuto alle ore 12,13 a una profondità di 10 km. Il terremoto è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma. La scossa è stata avvertita molto bene anche a Firenze, Empoli e un parte dell’Aretino.