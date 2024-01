Troina al lavoro sul progetto della piscina coperta

Affidato l’incarico per coordinare il gruppo di lavoro istituito per redigere il documento esecutivo. L’obiettivo è chiudere entro la primavera per realizzare poi la struttura nel quartiere San Michele

TROINA (EN) – Opere pubbliche in primo piano in questo primo scorcio di 2024 per l’Amministrazione comunale troinese, retta dal sindaco Alfio Giachino.

Come reso noto attraverso una nota da parte dell’Esecutivo, sarà infatti l’ingegnere troinese Gianluca Calabrese, a cui in questi giorni è stato affidato ufficiale incarico, a coordinare il gruppo di lavoro per la realizzazione del progetto esecutivo della piscina coperta che sarà realizzata all’interno del quatiere San Michele.

L’impianto sarà costituito da una vasca semiolimpionica di 25 metri di lunghezza per 12,5 metri di larghezza e da una vasca più piccola per l’avviamento al nuoto dei bambini e per attività ginnica in acqua. Si tratta di un’opera particolarmente attesa dalla cittadinanza. Non soltanto da coloro i quali amano lo sport ma pure da tutti quelli che, a volte anche per ragioni di salute, hanno la necessità di svolgere attività in acqua.

“Le tante opere pubbliche avviate in questi anni – ha commentato il sindaco Alfio Giachino – nascono dalla realizzazione di progetti esecutivi, senza i quali non è possibile accedere a nessuna forma di finanziamento. In campagna elettorale, tra le cose da fare, avevamo assunto l’impegno di lavorare per creare una piscina coperta e in tale direzione stiamo convintamente muovendoci”.

“Contiamo entro la primavera – ha concluso il rappresentante dell’Amministrazione comunale – di avere pronto il progetto e dopodiché metteremo il massimo impegno per farlo finanziare”.

Si tratta dunque di un passaggio estremamente importante, poiché soltanto una proposta progettuale adeguatamente realizzata – messa cioè nero su bianco rispettando tutti i criteri indispensabili – potrà essere capace di intercettare i finanziamenti messi a disposizione a livello regionale, nazionale o comunitario.

La speranza, adesso, è che la comunità troinese possa avere su questo fronte notizie positive nel più breve tempo possibile.