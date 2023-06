Truffa al casinò di Sanremo: ipotesi carte truccate

La Polizia ha arrestato sei persone ritenute responsabili dell'aver frodato in un gioco al casinò di Sanremo

Una presunta truffa si sarebbe consumata al Casinò di Sanremo.

La polizia ha arrestato sei persone e disposto l’obbligo di dimora per altre quattro. Due sospetti sono stati condotti in carcere, mentre per quattro sono scattati i domiciliari. La presunta combine sarebbe avvenuta al gioco “Punto e banco“. Tra gli arrestati figura anche il “cartaio”, il 58enne Luigi Carbone, conosciuto come “Silvio”, considerato una figura chiave. Le accuse sono associazione per delinquere finalizzata alla truffa, al peculato e alla corruzione. Carbone avrebbe segnato le carte utili con delle lievi abrasioni sul dorso.