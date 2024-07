Una nuova truffa della carta di credito svuota il conto in pochi minuti: come evitarla

Una nuova truffa sulla carta di credito è ormai in circolazione da diverso tempo. Questa, è capace di svuotare il conto in banca per intero

Una nuova truffa sulla carta di credito è ormai in circolazione da diverso tempo. Questa, è capace di svuotare il conto in banca per intero in appena qualche minuto. Ma come mettersi al sicuro da questa nuova insidia? Di seguito, una piccola guida completa di consigli su ciò che potrebbe essere utile fare per mettere al sicuro il proprio conto corrente.

Nuova truffa su carta di credito e conto corrente: la minaccia

Secondo diverse segnalazioni dal Belgio, l’autore della truffa è spesso una persona giovane che riesce ad accedere a casa delle vittime. In questo modo, prende possesso di carte di credito (quindi il conto bancario) e il conseguente codice PIN. Come emerso dalle indagini in Belgio, queste persone si fingono degli impiegati della Banca titolare del conto in modo tale da entrare in casa delle vittime senza particolari sospetti. Prima l’avviso telefonico (spesso tramite sms) sulla necessaria sostituzione, poi l’arrivo nell’abitazione e il furto “invisibile”. In questo modo, è chiaramente possibile rubare anche altro all’interno dell’abitazione oltre alla sola carta di credito.

Consigli per evitare la truffa

Arriva dal Belgio e, nel giro di poco tempo, allarma già qualunque conto corrente affidato alle carte di credito. In pochi minuti, infatti, con questo nuovo sistema è possibile svuotare il conto di una persona, rubando quindi i soldi depositati in banca. Ma come evitare tutto ciò? Innanzitutto, bisogna fare una premessa: un reale impiegato della banca non andrà mai in casa delle persone per ritirare direttamente una carta di credito, chiedendo addirittura il codice PIN. Se accade ciò, la truffa è l’ipotesi più concreta. Il PIN, inoltre, non verrà mai richiesto tramite SMS. Anche in questo caso, è probabile sia una truffa nel caso in cui accada quanto descritto.

Cosa fare nel caso di truffa della carta di credito

Nel caso in cui la truffa fosse già andata in porto e la vittima si sia accorta di tutto, cosa bisogna fare? Come indicato dagli esperti, bisogna immediatamente bloccare la carta. Successivamente, sarà obbligatorio informare la banca titolare della carta di credito e del conto corrente per applicare tutte le manovre di gestione e sicurezza previste.