“Attenzione alla truffa Catania TU-GO”, il messaggio dell’AMTS

C’è chi tenta di acquisire dati privati e personali degli utenti con la finta promessa di un abbonamento integrato Catania TU-GO per l’uso dei mezzi pubblici nel capoluogo etneo: a rendere nota la truffa è l’AMTS, che specifica che le comunicazioni ricevute da alcuni utenti negli scorsi giorni non provengono assolutamente dall’Azienda metropolitana dei trasporti.

Truffa Catania TU-GO, l’AMTS: “Attenzione”

Nel messaggio dell’AMTS sul tentativo di truffa si legge: “Si avvisa l’utenza che circola online una comunicazione fraudolenta che utilizza il logo e il nome della nostra Azienda al fine di indurre gli utenti a lasciare i propri dati per l’acquisto dell’abbonamento integrato Catania TU-GO. Precisiamo che tale comunicazione NON è in alcun modo riconducibile alla nostra Azienda e che pertanto si invita a non aprire link sospetti, non fornire dati personali e a segnalare la stessa. Ricordiamo che tutte le comunicazioni ufficiali vengono veicolate attraverso i canali verificati AMTS”.

Catania TU-GO è l’abbonamento digitale integrato per l’utilizzo dei servizi della metropolitana FCE e delle linee AMTS (con esclusione di Alibus e numero 524S) e l’accesso gratuito ai parcheggi scambiatori di Nesima e dei Due Obelischi. Servizi offerti a una cifra simbolica di 20 euro l’anno. Per molti, l’abbonamento scadrà il 31 maggio e in tanti si chiedono se ci sarà un rinnovo. Dei truffatori avranno approfittato della situazione per costruire una comunicazione falsa ad hoc e ottenere così i contatti e i dati sensibili (soprattutto delle carte di credito) di ignari cittadini interessati.

