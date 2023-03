Truffa Ecobonus e Bonus facciate, sequestro da 1,7 miliardi: perquisizioni da Nord a Sud

Una truffa da capogiro è stata scoperta dalla Guardia di Finanza di Avellino e di Napoli in merito ai bonus edilizi, in particolare per i cosiddetti Ecobonus e Bonus facciate.

L’indagine è stata coordinata dalla Procura della Repubblica di Avellino e coinvolge diversi grandi centri italiani, da Nord a Sud dello stivale.

Truffa Ecobonus e Bonus facciate, il più grande sequestro di sempre

Complessivamente, sono stati sequestrati 1,7 miliardi di euro di crediti di imposta fittizi. Si tratta del più grande sequestro di crediti di imposta mai effettuato.

In queste ore sono in corso numerose perquisizioni nelle province di Avellino, Ferrara, Lodi, Milano, Modena, Napoli, Pisa, Salerno e Torino nei confronti di 21 persone indagate. Per loro è ipotizzato il reato di associazione per delinquere finalizzata alla truffa aggravata ai danni dello Stato.