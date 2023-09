VIDEO | Tubatura rotta, fango e acqua invadono la Gianicolense

L'acqua e il fango invadono la Circonvallazione Gianicolense di Roma: ecco cosa è accaduto.

Circonvallazione Gianicolense di Roma in tilt a causa di una tubatura rotta: acqua e fango invadono le strade e i video girati dai cittadini diventano virali.

L’episodio si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri, provocando non pochi problemi alla circolazione.

Roma, circonvallazione Gianicolense in tilt per tubatura rotta

Una conduttura dell’acqua si è rotta nei pressi di via San Girolamo Emiliani, causando un flusso di acqua e fango talmente importante da invadere la carreggiata e costringere le auto e i mezzi pubblici a retrocedere. Per alcuni autobus sono state disposte anche delle modifiche di percorso.

Sul posto è intervenuta la polizia di Roma Capitale per chiudere la strada da entrambi i lati nel tratto interessato e occuparsi della gestione della viabilità. All’origine dell’incidente vi sarebbe l’abbassamento della pressione dell’acqua nella zona di San Camillo – Gianicolense.

Nelle scorse ore, Elio Tomassetti, Presidente Municipio XII di Roma, ha condiviso alcuni aggiornamenti: “La prima importante notizia è che le scuole saranno tutte riaperte regolarmente. La perdita è stata individuata e i tecnici sono al lavoro per la riparazione che richiederà ancora delle ore. Gli autobus H, 8, 791 e 792 continuano a essere deviati su via Ramazzini. A breve ulteriori aggiornamenti. Un grazie va ai tecnici di Acea per aver ridotto al minimo i disagi, in quanto già da stamattina quasi tutti i cittadini hanno regolarmente acqua nelle proprie abitazioni”.

