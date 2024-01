“Si può scambiare un tumore per una polmonite?”: la denuncia a Siracusa

In un messaggio, il figlio della 76enne protagonista della terribile vicenda chiede risposte alle autorità sanitarie.

Un tumore scambiato per una polmonite? Sarebbe accaduto a una donna di 76 anni, ricoverata all’ospedale di Siracusa lo scorso 19 gennaio.

Il caso è destinato a finire prestissimo sul tavolo dell’Assessorato regionale alla Salute, nonché dell’Asp del capoluogo aretuseo e del sindaco di Siracusa. Questo grazie alla lettera-denuncia del figlio dell’anziana, sconvolto per il presunto caso di malasanità che ha compromesso la salute della madre.

Tumore scambiato per polmonite a Siracusa? La lettera

Salvatore C., questo il nome del figlio della 76enne, avrebbe denunciato quanto accaduto alla madre attraverso una lettera indirizzata alle autorità locali e all’Asp di Siracusa. Un caso da discutere che si aggiunge ai tanti problemi della sanità da risolvere in questo momento in Sicilia, come la carenza dei medici e la situazione disperata dei Pronto Soccorso.

La storia dell'anziana di 76 anni, ricoverata al Pronto soccorso di Siracusa dal 19 gennaio, finisce sul tavolo dell'assessorato regionale alla Salute, del prefetto e del sindaco di Siracusa.

La vicenda

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, riportata nella lettera, la 76enne sarebbe giunta al Pronto Soccorso con un grave problema respiratorio. Le avrebbero riscontrato una polmonite, a cui si sarebbe aggiunto poco dopo un secondo problema: la rottura del femore. Dopo 6 giorni di ricovero, però, il figlio dell’anziana avrebbe ricevuto una terribile notizia: i medici diagnosticano una “lesione tumorale polmonare” alla paziente. Un tumore.

“Si può scambiare una polmonite con un tumore? Si può lasciare per sei giorni una anziana donna senza alcuna assistenza della famiglia? Può questa situazione complicarsi con la rottura del femore?”: queste le domande che appaiono nella lettera-denuncia del figlio della donna, che in queste ore sta facendo il giro del web (e non solo).

L’uomo attende una risposta sul presunto caso di malasanità in un momento estremamente delicato per la sanità siciliana, con la nomina dei nuovi commissari sempre più imminente.

